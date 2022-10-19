Барецкий заявил, что Орбакайте может претендовать на наследство Моисеева

Так он отреагировал на появление звезды на могиле Моисеева. По словам адвоката Барецкого Владимира Налимова, Моисеев оставил завещание, а в нем, считает Барецкий, может быть упомянута Орбакайте. «Если это завещание сейчас выплывет, а оно должно выплыть, то она будет претендовать на наследство моего отца Бориса, как и я. Конечно, при наличии у них огромных денег и связей, конечно, они могут и забрать себе все это», — сказал Барецкий, ранее уже заявлявший журналистам, что Моисеев мог быть его отцом.