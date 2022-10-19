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1 час назад

Барецкий заявил, что Орбакайте может претендовать на наследство Моисеева

Газета.Ruиещё 1

Шоумен Стас Барецкий в беседе с «Пятым каналом» выразил мнение, что певица Кристина Орбакайте может претендовать на наследство покойного артиста Бориса Моисеева.

Барецкий заявил, что Орбакайте может претендовать на наследство Моисеева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так он отреагировал на появление звезды на могиле Моисеева. По словам адвоката Барецкого Владимира Налимова, Моисеев оставил завещание, а в нем, считает Барецкий, может быть упомянута Орбакайте. «Если это завещание сейчас выплывет, а оно должно выплыть, то она будет претендовать на наследство моего отца Бориса, как и я. Конечно, при наличии у них огромных денег и связей, конечно, они могут и забрать себе все это», — сказал Барецкий, ранее уже заявлявший журналистам, что Моисеев мог быть его отцом.

Кому достанется недвижимость и авторские права на песни Бориса Моисеева, решит суд. Представители Барецкого подали заявление о приостановлении передачи недвижимости Моисеева до выяснения, является ли Барецкий сыном покойного.

«Все приостановлено до тех пор, пока не выяснится то, что я сын, пока не будут получены анализы. Моя мать, моя настоящая мать — это Валерия Новодворская. У них в молодости был союз, то есть Борис Моисеев и Валерия Новодворская. Поэтому от этого счастливого союза я родился», — заявил шоумен.

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