Барецкий заявил, что Орбакайте может претендовать на наследство Моисеева

Шоумен Стас Барецкий в беседе с «Пятым каналом» выразил мнение, что певица Кристина Орбакайте может претендовать на наследство покойного артиста Бориса Моисеева.
Так он отреагировал на появление звезды на могиле Моисеева. По словам адвоката Барецкого Владимира Налимова, Моисеев оставил завещание, а в нем, считает Барецкий, может быть упомянута Орбакайте. «Если это завещание сейчас выплывет, а оно должно выплыть, то она будет претендовать на наследство моего отца Бориса, как и я. Конечно, при наличии у них огромных денег и связей, конечно, они могут и забрать себе все это», — сказал Барецкий, ранее уже заявлявший журналистам, что Моисеев мог быть его отцом.
Кому достанется недвижимость и авторские права на песни Бориса Моисеева, решит суд. Представители Барецкого подали заявление о приостановлении передачи недвижимости Моисеева до выяснения, является ли Барецкий сыном покойного.
«Все приостановлено до тех пор, пока не выяснится то, что я сын, пока не будут получены анализы. Моя мать, моя настоящая мать — это Валерия Новодворская. У них в молодости был союз, то есть Борис Моисеев и Валерия Новодворская. Поэтому от этого счастливого союза я родился», — заявил шоумен.