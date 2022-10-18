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48 минут назад

Тодоренко вызвала волну негатива за кормление сына грудью

Елена Прошина

Регина Тодоренко вызвала неоднозначную реакцию, опубликовав видео, на котором она кормит младшего сына грудью на публике. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Тодоренко вызвала волну негатива за кормление сына грудью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас Тодоренко принимает участие в шоу «Ледниковый период» и много времени проводит на льду. На тренировки телеведущая берет и 3-месячного сына. На днях Регина выложила видео, на котором она кормит грудью маленького Мирослава на виду у всех. В этот момент как раз приехал ее муж, певец Влад Топалов и трехлетний сын Михаил.

«Моя поддержка и опора — семья!» — написала Тодоренко.

Некоторые подписчики оказались не в восторге от увиденного и разразились гневными комментариями. По мнению фолловеров, Регине не следовало выставлять на показ процесс кормления.

Позже Тодоренко поделилась нерадостной новостью - сразу оба ее детей заболели.

«Многое в моей жизни происходит в первый раз, особенно по неопытности: не углядеть и простудить сразу двоих детей — сделано» — написала телеведущая.

Шоу-бизнес,Общество,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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