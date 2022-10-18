Тодоренко вызвала волну негатива за кормление сына грудью

Сейчас Тодоренко принимает участие в шоу «Ледниковый период» и много времени проводит на льду. На тренировки телеведущая берет и 3-месячного сына. На днях Регина выложила видео, на котором она кормит грудью маленького Мирослава на виду у всех. В этот момент как раз приехал ее муж, певец Влад Топалов и трехлетний сын Михаил.