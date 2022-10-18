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21 минуту назад

«КП»: внук Пугачевой решил продать российскую недвижимость

Мария Иванова

«Комсомольская правда» рассказала, что внук певицы Аллы Пугачевой, актер и музыкант Никита Пресняков продает недвижимость в Краснодаре. По данным газеты, за нее планируют выручить около 20 миллионов рублей.

Внук Пугачевой решил продать российскую недвижимость
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«КП» утверждает, что Пресняков владеет земельным участком и одноэтажным зданием в краснодарской станице. По этому адресу сейчас находится магазин одной из торговых сетей.

«КП» выяснила, что на одном из сайтов в начале июля опубликовали объявление о продаже этого объекта. Со временем цену снизили с 20,5 миллиона до 20 миллионов рублей.

В объявлении подчеркивается, что речь идет о продаже участка с действующим магазином.

«Здание и земельный участок в собственности. Договор на 10 лет, до 2028 года. Арендная ставка 236 тысяч рублей в месяц; до апреля-2023 аренда снижена до 160 тысяч. Электрические мощности 100 кВт. С предложениями забрать за 17 или 18 млн: не тратьте время, ищите в другом месте. Или постройте сами», - цитирует газета текст объявления.

Певица Алла Пугачева уехала в Израиль после признания ее мужа, комика Максима Галкина иностранным агентом в России. СМИ писали, что ее внук Никита Пресняков уехал в США.

По данным «КП», на ближайших спектаклях в театре Преснякова заменит актер из второго состава.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Никита Пресняков,Алла Пугачева,
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