Внук Пугачевой решил продать российскую недвижимость

«Комсомольская правда» рассказала, что внук певицы Аллы Пугачевой, актер и музыкант Никита Пресняков продает недвижимость в Краснодаре. По данным газеты, за нее планируют выручить около 20 миллионов рублей.

«КП» утверждает, что Пресняков владеет земельным участком и одноэтажным зданием в краснодарской станице. По этому адресу сейчас находится магазин одной из торговых сетей.

«КП» выяснила, что на одном из сайтов в начале июля опубликовали объявление о продаже этого объекта. Со временем цену снизили с 20,5 миллиона до 20 миллионов рублей.

В объявлении подчеркивается, что речь идет о продаже участка с действующим магазином.

«Здание и земельный участок в собственности. Договор на 10 лет, до 2028 года. Арендная ставка 236 тысяч рублей в месяц; до апреля-2023 аренда снижена до 160 тысяч. Электрические мощности 100 кВт. С предложениями забрать за 17 или 18 млн: не тратьте время, ищите в другом месте. Или постройте сами», - цитирует газета текст объявления.

Певица Алла Пугачева уехала в Израиль после признания ее мужа, комика Максима Галкина иностранным агентом в России. СМИ писали, что ее внук Никита Пресняков уехал в США.