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47 минут назад

Тарасова прокомментировала возвращение к съемкам «Ледникового периода»

Никита Бородкин

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала свое возвращение к съемкам шоу «Ледниковый период». Как сообщает SHOT, на площадку проекта она прибыла в инвалидной коляске.

Тарасова прокомментировала возвращение к «Ледниковому периоду»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Чувствую себя нормально, впечатления — все как обычно. Шоу будет длиться долго!» — заявила она.

Тарасова также отметила, что не видели свои новые фотографии, которые попали в интернет, поскольку не пользуется им.

Напомним, что Тарасова пропустила первую часть съемок ледового шоу из-за состояния здоровья. В жюри ее заменяла председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Елена Чайковская.

17 октября продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух заявил, что в следующих выпусках Чайковская и Тарасова будут вместе оценивать выступления участников шоу.

Шоу-бизнес,Елена Чайковская,Татьяна Тарасова,Илья Авербух,Совет Федерации,
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