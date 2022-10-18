Тарасова прокомментировала возвращение к «Ледниковому периоду»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала свое возвращение к съемкам шоу «Ледниковый период». Как сообщает SHOT, на площадку проекта она прибыла в инвалидной коляске.

«Чувствую себя нормально, впечатления — все как обычно. Шоу будет длиться долго!» — заявила она.

Тарасова также отметила, что не видели свои новые фотографии, которые попали в интернет, поскольку не пользуется им.

Напомним, что Тарасова пропустила первую часть съемок ледового шоу из-за состояния здоровья. В жюри ее заменяла председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Елена Чайковская.