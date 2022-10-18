Садальский заступился за Смольянинова после слов Меньшовой

Актер Стас Садальский раскритиковал слова Юлии Меньшовой об актере Артуре Смольянинове, который уехал из России. Об этом он написал в своем «Живом журнале».

«Юлёк – он простой парень. <...> Осуждать, кого-то, Боже упаси!» - написал актер.

Садальский также уточнил, что находится в списках врагов Украины в «Миротворце», и всегда будет «на нашей стороне баррикад», однако осуждать коллег, драматических актеров, уехавших из России, это, по мнению звезды, «подло».

«Умру в России». Хотя мог бы жить и в Финляндии, и в Грузии – официально», - подчеркнул Садальский.