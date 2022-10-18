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41 минуту назад

Садальский заступился за Смольянинова после слов Меньшовой

Елена Прошина

Актер Стас Садальский раскритиковал слова Юлии Меньшовой об актере Артуре Смольянинове, который уехал из России. Об этом он написал в своем «Живом журнале».

Садальский заступился за Смольянинова после слов Меньшовой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Юлёк – он простой парень. <...> Осуждать, кого-то, Боже упаси!» - написал актер.

Садальский также уточнил, что находится в списках врагов Украины в «Миротворце», и всегда будет «на нашей стороне баррикад», однако осуждать коллег, драматических актеров, уехавших из России, это, по мнению звезды, «подло».

«Умру в России». Хотя мог бы жить и в Финляндии, и в Грузии – официально», - подчеркнул Садальский.

Ранее Юлия Меньшова раскритиковала Смольянинова за то, что тот негативно высказался в адрес россиян. Актриса назвала своего коллегу по цеху «пацаном из неблагополучной семьи».

Шоу-бизнес,Стас Садальский,Юлия Меньшова,Артур Смольянинов,
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