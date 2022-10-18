Стал известен размер гонораров Земфиры за европейские концерты

Стал известен размер гонораров российской певицы Земфиры за европейские концерты. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на официальные афиши певицы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Журналисты обратили внимание на то, что стоимость билетов на европейские концерты Земфиры меньше, чем на российские: в пересчете на российскую валюту они в основном стоят около 4-5 тыс. руб., тогда как в 2016 году на ее шоу в "Олимпийском" в Москве билеты стоили от 2,5 тыс. руб. до 25 тыс. руб.

Для примера, за концерт в голландской Гааге Земфира заработает около €170 тыс. (около 10 млн руб.) при вместимости зала, где будет проходить концерт, в 1110 человек и стоимости билетов от €120 до €190. При этом доход певицы за два концерта в "Олимпийском" в 2016 году составил сотни миллионов рублей, уточняет издание.