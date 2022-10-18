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21 минуту назад

Стал известен размер гонораров Земфиры за европейские концерты

Газета.Ru

Стал известен размер гонораров российской певицы Земфиры за европейские концерты. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на официальные афиши певицы.

Стал известен размер гонораров Земфиры за европейские концерты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты обратили внимание на то, что стоимость билетов на европейские концерты Земфиры меньше, чем на российские: в пересчете на российскую валюту они в основном стоят около 4-5 тыс. руб., тогда как в 2016 году на ее шоу в "Олимпийском" в Москве билеты стоили от 2,5 тыс. руб. до 25 тыс. руб.

Для примера, за концерт в голландской Гааге Земфира заработает около €170 тыс. (около 10 млн руб.) при вместимости зала, где будет проходить концерт, в 1110 человек и стоимости билетов от €120 до €190. При этом доход певицы за два концерта в "Олимпийском" в 2016 году составил сотни миллионов рублей, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что на Кипре перед концертом Земфиры охрана отбирала у посетителей флаги Украины.

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