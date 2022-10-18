Бузова раскрыла новые подробности личной жизни

Новые подробности личной жизни раскрыла в беседе с «Московским комсомольцем» телеведущая, певица и блогер Ольга Бузова.
«У меня на данный момент есть мужчина, которому я нравлюсь. В этом нет ничего удивительного. Так было всегда и так будет дальше. Я — достойная девочка, с которой есть о чем поговорить и о чем помолчать», — сказала знаменитость.
При этом Бузова отметила, что на сегодняшний момент нет такого мужчины, за которого она бы хотела выйти замуж. Но она хочет большой любви.
Ранее Бузова назвала известного певца желанным отцом для своих детей.
«Когда сделал фотосессию! JONY, я хочу от тебя детей», — написала Бузова в комментариях под фотографией певца.