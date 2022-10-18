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22 минуты назад

Алла Пугачева преобразилась после переезда в Израиль

Слово и Дело

Внешность певицы Аллы Пугачевой после переезда в Израиль кардинально изменилась. Подписчики отмечают, что исполнительница поменяла имидж и стала выглядеть еще моложе.

Пугачева преобразилась после переезда в Израиль
Фото: Global Look Press | Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press | Komsomolskaya Pravda

На концерте Бориса Гребенщикова певица показалась бодрой, волосы были убраны в пучок. Исполнительница была одета в белую блузку и черный пиджак. Пользователи отметили, что Примадонна выглядит молодо и свежо. Сама Пугачева выложила видео и фотографию в своем микроблоге, под которой поставила множество сердечек.

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Отметим, что певицу не первый раз замечают на концерте уехавших за рубеж исполнителей. Ранее она опубликовала фотографию после выступления Земфиры.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Борис Гребенщиков,
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