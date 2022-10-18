Седокова пожаловалась на проблемы после расставания с мужем

Певица Анна Седокова пожаловалась на проблемы после временного расставания со своим супругом, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Как сообщает «КП», до недавнего времени пара жила в американском Майами, а полтора месяца назад исполнительница вернулась в Москву.

«Я сильно скучаю по своей семье, по пальмам в Майами, супругу и щенку. Чувствовала, как теряю смысл, рвение. Чувствовала, что вот-вот поломаюсь», — пожаловалась Седокова подписчикам в соцсетях.

Из-за постоянного беспокойства о близких у Седоковой обострилась крапивница. Аллергия периодически донимает Анну — артистка принимает антигистаминные препараты, но они ей не помогают. Кроме того, в любой момент у нее может развиться смертельно опасный отек Квинке, как это уже было во время отпуска в Греции.

Последние полтора месяца певица живет в гостинице — ей тяжело переносить одиночество в своей московской квартире. Кроме того, она призналась, что ей нравится уровень сервиса в одном из лучших отелей Москвы.