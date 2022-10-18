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1 час назад

Седокова пожаловалась на проблемы после расставания с мужем

Никита Бородкин

Певица Анна Седокова пожаловалась на проблемы после временного расставания со своим супругом, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Как сообщает «КП», до недавнего времени пара жила в американском Майами, а полтора месяца назад исполнительница вернулась в Москву.

Седокова пожаловалась на проблемы после расставания с мужем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я сильно скучаю по своей семье, по пальмам в Майами, супругу и щенку. Чувствовала, как теряю смысл, рвение. Чувствовала, что вот-вот поломаюсь», — пожаловалась Седокова подписчикам в соцсетях.

Из-за постоянного беспокойства о близких у Седоковой обострилась крапивница. Аллергия периодически донимает Анну — артистка принимает антигистаминные препараты, но они ей не помогают. Кроме того, в любой момент у нее может развиться смертельно опасный отек Квинке, как это уже было во время отпуска в Греции.

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Последние полтора месяца певица живет в гостинице — ей тяжело переносить одиночество в своей московской квартире. Кроме того, она призналась, что ей нравится уровень сервиса в одном из лучших отелей Москвы.

Напомним, что Седокова и Тимма женаты уже два года. Полгода назад супруги уехали в Майами — Янис подписал там контракт с американским баскетбольным клубом «Лейкленд Мэджик». Сама певица отмечала, что на это время она отказалась от выступлений и вела размеренную семейную жизнь.

Шоу-бизнес,Янис Тимма,Анна Седокова,
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