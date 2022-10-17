Мадонна устроила фотосессию в корсете и ремнях на кровати

Американская исполнительница Мадонна снялась в корсете и ремнях на кровати. Соответствующими кадрами она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Фото: соцсети соцсети

64-летняя Мадонна опубликовала в личном блоге очередную серию откровенных фотографий. На новых снимках певица, одетая в корсет с кружевными вставками и ремнями, позирует, лежа на кровати. Образ дополнили колготки в сетку, очки с блестящей оправой, а также цепи, браслеты и кольца. В подписи к кадрам исполнительница процитировала строки из стихотворения своей любимой писательницы Ирсы Дейли-Уорд.

«Лучшая», «Икона», «Королева», — писали поклонники Мадонны в комментариях.

В августе стало известно о романе 64-летней Мадонны с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. За несколько месяцев до этого, в апреле, она рассталась с 27-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом, с которым встречалась на протяжении трех лет.