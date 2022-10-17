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33 минуты назад

Валентин Юдашкин совершил редкий выход в свет с женой

Газета.Ru

Модельер Валентин Юдашкин впервые за долгое время появился на публике вместе со своей супругой Мариной.

Валентин Юдашкин совершил редкий выход в свет с женой
Фото: Пресс-служба MercuryПресс-служба Mercury

В минувшие выходные, 15 октября, в концертном зале «Барвиха Luxury Village» представили спектакль «Каренина. Процесс» по мотивам романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Главную роль в спектакле сыграла Софья Эрнст — ее супруг, генеральный директор Первого канала Константин Львович, посетил премьеру.

Среди гостей также были замечены Валентин и Марина Юдашкины. Модельер пришел на мероприятие в двубортном пальто, кардигане и брюках. Его супруга, в свою очередь, была одета в тренч, под которым были блузка и брюки.

В 2016 году Валентину Юдашкину диагностировали онкологию. «В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро — они распространились примерно за год», — рассказал он в беседе с газетой «Аргументы и факты».

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что молодожены Прилучный и Брутян совершили редкий выход в свет.

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