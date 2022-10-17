Лолита станет ведущей третьего сезона шоу "Суперстар"

Певица Лолита Милявская станет ведущей третьего сезона музыкального конкурса «Суперстар», сообщает «7 дней».
«Сцена – это жизнь, и либо ты борешься за нее всем смертям назло, либо зритель от тебя отворачивается. Думаю, все будут выкладываться по полной, и за этим будет интересно наблюдать», — отметила Лолита.
Она подчеркнула, что зрители еще не видели конкурсантов в столь необычном ракурсе, поэтому их ожидает немало сюрпризов. По мнению исполнительницы, «Суперстар» — отличная возможность «вернуться в строй» для потерявших былую популярность артистов. Лолита отметила, что у каждого участника были свои причины, по которым они «выпали из строя».
Каждый выпуск музыкального шоу будет посвящен определенной теме, среди которых «Свой хит», «Посвящение ушедшим друзьям», «Любимые хиты» и другие. После первого выпуска проект будет покидать конкурсант, набравший меньшее количество баллов от членов жюри: певицы Маши Распутиной, музыканта Стаса Пьехи, критика Сергея Соседова и телеведущей Леры Кудрявцевой.