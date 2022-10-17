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33 минуты назад

Лолита станет ведущей третьего сезона шоу "Суперстар"

Газета.Ru

Певица Лолита Милявская станет ведущей третьего сезона музыкального конкурса «Суперстар», сообщает «7 дней».

Лолита станет ведущей третьего сезона шоу "Суперстар"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сцена – это жизнь, и либо ты борешься за нее всем смертям назло, либо зритель от тебя отворачивается. Думаю, все будут выкладываться по полной, и за этим будет интересно наблюдать», — отметила Лолита.

Она подчеркнула, что зрители еще не видели конкурсантов в столь необычном ракурсе, поэтому их ожидает немало сюрпризов. По мнению исполнительницы, «Суперстар» — отличная возможность «вернуться в строй» для потерявших былую популярность артистов. Лолита отметила, что у каждого участника были свои причины, по которым они «выпали из строя».

Каждый выпуск музыкального шоу будет посвящен определенной теме, среди которых «Свой хит», «Посвящение ушедшим друзьям», «Любимые хиты» и другие. После первого выпуска проект будет покидать конкурсант, набравший меньшее количество баллов от членов жюри: певицы Маши Распутиной, музыканта Стаса Пьехи, критика Сергея Соседова и телеведущей Леры Кудрявцевой.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Лолита Милявская,Стас Пьеха,Лера Кудрявцева,
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