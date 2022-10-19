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1 час назад

За что защитники собак набросились на Викторию Боню

Super.ruиещё 1

Виктория Боня хотела как лучше, а получилось как всегда. Будучи проездом в Стамбуле, Боня встретила на улице больную бездомную собаку.

Защитники собак набросились на Викторию Боню
Фото: Super.ruSuper.ru

«Я сразу поняла, что у нее проблемы с суставами. У собак в возрасте часто бывает артрит, и они почти перестают ходить. Не поверите, но я забрала кость из ресторана Nusr-Et (дорогущий мясной ресторан. — Прим. ред.) и сегодня отнесу ее собаке!» — написала воодушевленная собственной добротой Боня в Инстаграме (запрещен в РФ).

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В общем, Виктория как могла собаку накормила, напоила, приласкала. Но подписчики негодуют. Мол, разве это помощь? «Это все, конечно, хорошо, но нужно было собаку отвезти в ветклинику. Обследования, лекарства, а потом передать ее волонтерам, которые, возможно, найдут ей дом. У вас же есть такие возможности!», «Ну да, так себе помощь... Принести собаке кость из крутого ресторана, когда сама на частных джетах летает. Могла бы реально лечение оплатить, куратора найти собаке», «Со стороны выглядит как хайп: смотрите, какая я хорошая, не прошла мимо собачки, косточку, водичку ей дала, а дальше мне некогда, пусть другие помогают», — возмущаются фолловеры.

Судьба животного нам неизвестна, а птичка, то есть Боня, упорхнула творить добро дальше и уже в Москве.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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