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13 минут назад

Украинцы добились отмены всех концертов Ани Лорак в Европе

WomanHit.ru

Ани Лорак после начала спецоперации решила прервать свою концертную деятельность и лишь изредка появлялась на частных корпоративах. Спустя несколько месяцев артистка объявила, что снова выходит на сцену.

Украинцы добились отмены всех концертов Ани Лорак в Европе
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Так, на конец октября-начало ноября этого года у знаменитости намечался тур по Европе. Ани Лорак должна была выступить в Чехии и нескольких городах Германии. На официальном сайте исполнительницы уже появился анонс гастролей, где она назвала себя «самой титулованной певицей Украины».

Однако соотечественники артистки пришли в ярость после того, как прочитали эту фразу. Украинские пользователи Сети не только осудили и раскритиковали звезду, но и добились отмены ее концертов.

Сначала появилась информация о том, что не состоится выступление Ани Лорак в Праге. После этого самопрезентацию на сайте певицы поправили. Однако это не помогло — все восемь концертов не состоятся и в Германии, сообщает KP.ru. В итоге концертный тур исполнительницы перенесли на 2023 год.

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