Украинцы добились отмены всех концертов Ани Лорак в Европе

Ани Лорак после начала спецоперации решила прервать свою концертную деятельность и лишь изредка появлялась на частных корпоративах. Спустя несколько месяцев артистка объявила, что снова выходит на сцену.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Так, на конец октября-начало ноября этого года у знаменитости намечался тур по Европе. Ани Лорак должна была выступить в Чехии и нескольких городах Германии. На официальном сайте исполнительницы уже появился анонс гастролей, где она назвала себя «самой титулованной певицей Украины».

Однако соотечественники артистки пришли в ярость после того, как прочитали эту фразу. Украинские пользователи Сети не только осудили и раскритиковали звезду, но и добились отмены ее концертов.