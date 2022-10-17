Номер пришлось экстренно переснимать на «Ледниковом периоде» из-за стула

Паре-участникам нового сезона «Ледникового периода» — олимпийской чемпионке Татьяне Тотьмяниной и актеру Ивану Колесникову — пришлось заново показать начало своего номера в третьем выпуске шоу. Об этом сообщает «Газета.Ru» .

По данным издания, пара показывала на льду сцену из французской комедии «Девушка на мосту». Согласно сценарию номера, Тотьямина падает с высоты в руки партнеру, но в этот момент на фоне «моста» оказался забытый стул. После оглашения судьями оценок, паре пришлось снова показать этот момент.