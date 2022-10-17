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50 минут назад

Дана Борисова заявила, что уехавшие из России артисты "продали честь"

Газета.Ru

Телеведущая Дана Борисова в беседе с «ФедералПресс» рассказала, как относится к звездам российского шоу-бизнеса, уехавшим из России после начала специальной операции на Украине.

Дана Борисова высказалась об уехавших из России артистах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По мнению Борисовой, они, в отличие от нее, продали честь ради денег.

«Я не продаю свою честь, чтобы подзаработать денег. Те, кто продался за сребреник, пусть будут готовы, что и сребреника им не достанется, и совесть и честь они продали», — сказала телеведущая.

Борисова уверена, что российские звезды не нужны в тех странах, куда уехали.

«Они нужны там до тех пор, пока будут поливать грязью всю ситуацию, людей, которые остались в России, нашу армию», — добавила телеведущая.

Она также поделилась мнением, что певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) «переметнулись», когда «кормушка закончилась», а живущего в Испании актера Алексея Панина назвала «омерзительным персонажем».

Шоу-бизнес,Алексей Панин,Максим Галкин,Дана Борисова,Алла Пугачева,
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