Дана Борисова высказалась об уехавших из России артистах

Телеведущая Дана Борисова в беседе с «ФедералПресс» рассказала, как относится к звездам российского шоу-бизнеса, уехавшим из России после начала специальной операции на Украине.
По мнению Борисовой, они, в отличие от нее, продали честь ради денег.
«Я не продаю свою честь, чтобы подзаработать денег. Те, кто продался за сребреник, пусть будут готовы, что и сребреника им не достанется, и совесть и честь они продали», — сказала телеведущая.
Борисова уверена, что российские звезды не нужны в тех странах, куда уехали.
«Они нужны там до тех пор, пока будут поливать грязью всю ситуацию, людей, которые остались в России, нашу армию», — добавила телеведущая.
Она также поделилась мнением, что певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) «переметнулись», когда «кормушка закончилась», а живущего в Испании актера Алексея Панина назвала «омерзительным персонажем».