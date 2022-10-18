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34 минуты назад

Украинцы добились отмены концертов Ани Лорак в Европе

Слово и Делоиещё 1

Украинская певица Ани Лорак не сможет выступить в Германии иПраге из-за протеста соотечественников.

Украинцы добились отмены концертов Ани Лорак в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Осенью 2022 года Лорак планировала выступить сразу внескольких европейских странах, однако еще не состоявшиеся концерты сразу же обернулись скандалами. В анонсе тура исполнительница хита «Зеркала» указала себя как «самую титулованную певицу Украины», что вызвало гнев у ее соотечественников.

Концерт певицы в Праге был отменен, однако украинцы не ограничились и этим. По информации kp.ru, вскоре выяснилось, что тур Лорак в Германии также не состоится.

«В связи с нестабильной геополитической ситуацией организатор вынужден перенести концертный тур Ани Лорак на 2023 год. Все ранее приобретенные билеты остаются действительны», — уведомил европейский прокатчик.

Стоит также отметить, что украинская певица уже давно негласно стала нежеланной персоной в родной стране из-за ее переезда в Россию.

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