Украинцы добились отмены концертов Ани Лорак в Европе

Украинская певица Ани Лорак не сможет выступить в Германии иПраге из-за протеста соотечественников.

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Осенью 2022 года Лорак планировала выступить сразу внескольких европейских странах, однако еще не состоявшиеся концерты сразу же обернулись скандалами. В анонсе тура исполнительница хита «Зеркала» указала себя как «самую титулованную певицу Украины», что вызвало гнев у ее соотечественников.

Концерт певицы в Праге был отменен, однако украинцы не ограничились и этим. По информации kp.ru, вскоре выяснилось, что тур Лорак в Германии также не состоится.

«В связи с нестабильной геополитической ситуацией организатор вынужден перенести концертный тур Ани Лорак на 2023 год. Все ранее приобретенные билеты остаются действительны», — уведомил европейский прокатчик.