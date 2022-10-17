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28 минут назад

Лариса Гузеева не справилась с ремонтом

Passion.ruиещё 1

Неудачный ремонт в квартире обошелся актрисе штрафом 82 000 руб.

Гузееву обязали возместить ущерб за порчу стен соседей
Фото: YouTubeYouTube

Сделать «косметику» в гостиной и ванной оказалось не так-то просто. До конца непонятно, кто виноват: архитектор дома, недобросовестные строители, или сама Гузеева, однако установленную судом сумму ей предстоит выплатить из собственного кармана.

Иск против Ларисы Андреевны был направлен суд раздосадованный соседкой около месяца назад.

Вернувшись домой, та с удивлением обнаружила многочисленные трещины на потолке и стенах. Отверстия появились в коридоре и кухне и как раз совпали проведением ремонта в апартаментах звездной соседки.

Выяснилось, что конструкция дома не была рассчитана на смелые желания знаменитой хозяйки по обновлению интерьера.

Страховая посоветовала потерпевшей попробовать наладить контакт со знаменитостью и пойти ней на мировую, однако, в процессе разбирательства ни Гузеева, ни ее представитель ни разу не явились в суд..

В итоге, иск был удовлетворён в полном объеме, и теперь ведущая обязана возместить ущерб в размере 82 600 руб, к тому же отчитаться перед управляющей компанией дома. Только после этого г-жа Гузеева сможет вернуться к ремонту своей квартиры.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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