Стало известно, с кем Варнава проводит время после расставания

Актриса Екатерина Варнава несколько месяцев назад рассталась с режиссером Александром Молочниковым. После разрыва мужчина улетел в США, где, как говорят, он уже нашел себе новую спутницу. А артистка осталась в Москве, где снимает ролики с бывшим возлюбленным — юмористом Дмитрием Хрусталевым.
Поклонники Варнавы стали думать, что она могла сойтись с экс-избранником. Тем более, он предложил актрисе родить малыша.
«Родишь ребенка, я буду тебя содержать. А ты будешь отдавать себя… Неплохой вариант. Ну а что, давай попробуем еще раз? А чего нет?» — заявил Хрусталев.
Екатерина отказалась от предложения юмориста. Пользователи Сети восприняли диалог знаменитостей как розыгрыш, ведь Дмитрий счастлив в браке с Марией Гончарук.