Стало известно, с кем Варнава проводит время после расставания

Актриса Екатерина Варнава несколько месяцев назад рассталась с режиссером Александром Молочниковым. После разрыва мужчина улетел в США, где, как говорят, он уже нашел себе новую спутницу. А артистка осталась в Москве, где снимает ролики с бывшим возлюбленным — юмористом Дмитрием Хрусталевым.