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1 час назад

«Родишь ребенка»: после расставания Варнава проводит время с экс-возлюбленным

WomanHit.ru

Актриса Екатерина Варнава несколько месяцев назад рассталась с режиссером Александром Молочниковым. После разрыва мужчина улетел в США, где, как говорят, он уже нашел себе новую спутницу. А артистка осталась в Москве, где снимает ролики с бывшим возлюбленным — юмористом Дмитрием Хрусталевым.

Стало известно, с кем Варнава проводит время после расставания
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Поклонники Варнавы стали думать, что она могла сойтись с экс-избранником. Тем более, он предложил актрисе родить малыша.

«Родишь ребенка, я буду тебя содержать. А ты будешь отдавать себя… Неплохой вариант. Ну а что, давай попробуем еще раз? А чего нет?» — заявил Хрусталев.

Екатерина отказалась от предложения юмориста. Пользователи Сети восприняли диалог знаменитостей как розыгрыш, ведь Дмитрий счастлив в браке с Марией Гончарук.

Шоу-бизнес,Дмитрий Хрусталев,Екатерина Варнава,Александр Молочников,
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