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19 минут назад

На актера Смольянинова составили административный протокол за дискредитацию армии РФ

Лера Букина

В пресс-службе Гагаринского районного суда Москвы сообщили о составлении на актера и музыканта Артура Смольянинова административного протокола за дискредитацию армии РФ, передает РБК.

На Смольянинова составили протокол за дискредитацию армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он раскрыл свою позицию по данному вопросу еще весной - в интервью Катерине Гордеевой (признана минюстом СМИ иноагентом). О намерении покинуть страны он сообщил недавно в интервью «Медузе» (признана минюстом СМИ-иноагентом).

«Я в любом случае собирался уезжать: мне постепенно переставали давать работу. Удавочка сжималась: по тем или иным причинам меня не брали туда, не брали сюда… Понятно, что на тебя движется ледник, но мне не хотелось убегать от него, а все-таки отступать постепенно и надеяться, что он остановится. Но он только ход набирает», - отметил Смольянинов.

Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на данные судебной статистики, опубликованные судебным департаментом при Верховном суде, сообщила, что российские суды за первые три месяца с момента появления в Кодексе об административных правонарушениях статьи за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП) были оштрафованы 2504 человека. Суммарный размер штрафов оценивается в 85,7 млн рублей.

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Вместе с тем сообщалось, что по аналогичной уголовной статье (ст. 280.3) за тот же период не вынесли ни одного приговора. Уголовное наказание по ней может наступить, если гражданин в течение 12 месяцев до этого уже был наказан за дискредитацию армии в административном порядке.

Шоу-бизнес,Катерина Гордеева,Артур Смольянинов,Судебный департамент при ВС РФ,Верховный суд,
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