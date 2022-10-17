На Смольянинова составили протокол за дискредитацию армии

«Я в любом случае собирался уезжать: мне постепенно переставали давать работу. Удавочка сжималась: по тем или иным причинам меня не брали туда, не брали сюда… Понятно, что на тебя движется ледник, но мне не хотелось убегать от него, а все-таки отступать постепенно и надеяться, что он остановится. Но он только ход набирает», - отметил Смольянинов.