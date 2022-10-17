На Смольянинова составили протокол за дискредитацию армии

В пресс-службе Гагаринского районного суда Москвы сообщили о составлении на актера и музыканта Артура Смольянинова административного протокола за дискредитацию армии РФ, передает РБК.
Он раскрыл свою позицию по данному вопросу еще весной - в интервью Катерине Гордеевой (признана минюстом СМИ иноагентом). О намерении покинуть страны он сообщил недавно в интервью «Медузе» (признана минюстом СМИ-иноагентом).
«Я в любом случае собирался уезжать: мне постепенно переставали давать работу. Удавочка сжималась: по тем или иным причинам меня не брали туда, не брали сюда… Понятно, что на тебя движется ледник, но мне не хотелось убегать от него, а все-таки отступать постепенно и надеяться, что он остановится. Но он только ход набирает», - отметил Смольянинов.
Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на данные судебной статистики, опубликованные судебным департаментом при Верховном суде, сообщила, что российские суды за первые три месяца с момента появления в Кодексе об административных правонарушениях статьи за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП) были оштрафованы 2504 человека. Суммарный размер штрафов оценивается в 85,7 млн рублей.
Вместе с тем сообщалось, что по аналогичной уголовной статье (ст. 280.3) за тот же период не вынесли ни одного приговора. Уголовное наказание по ней может наступить, если гражданин в течение 12 месяцев до этого уже был наказан за дискредитацию армии в административном порядке.