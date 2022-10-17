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13 минут назад

Смольянинов отреагировал на иск о дискредитации российской армии

Газета.Ruиещё 3

Актер Артур Смольянинов в беседе с изданием Meduza (организация включена Минюстом в список иноагентов) отреагировал на заведенный на него административный иск о дискредитации российской армии.

Смольянинов отреагировал на иск о дискредитации российской армии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Смольянинов дал понять, что равнодушен к данной новости.

«Никаких эмоций. Грустить тут не о чем. Как и радоваться. Нельзя умалишенных принимать всерьез, иначе сам с кукухой попрощаешься. Пожал плечами — пошел дальше», — сказал он.

О том, что на актера Артура Смольянинова составили протокол о дискредитации российской армии, стало известно 17 октября. Утверждается, что в Гагаринский районный суд Москвы поступил административный материал по части 1 статьи 20.3.3 КОАП РФ. По этой статье Смольянинову грозит штраф от 30 до 50 тыс. руб.

На Смольянинова составили протокол за дискредитацию армии

Сейчас уехавший из России артист находится в Европе. Он утверждает, что в дальнейшем его ждут съемки в США. В недавнем интервью он также признавался, что планировал уезжать из страны еще до начала спецоперации России на Украине.

Шоу-бизнес,Артур Смольянинов,
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