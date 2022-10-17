Смольянинов отреагировал на иск о дискредитации российской армии

Актер Артур Смольянинов в беседе с изданием Meduza (организация включена Минюстом в список иноагентов) отреагировал на заведенный на него административный иск о дискредитации российской армии.

Смольянинов дал понять, что равнодушен к данной новости.

«Никаких эмоций. Грустить тут не о чем. Как и радоваться. Нельзя умалишенных принимать всерьез, иначе сам с кукухой попрощаешься. Пожал плечами — пошел дальше», — сказал он.

О том, что на актера Артура Смольянинова составили протокол о дискредитации российской армии, стало известно 17 октября. Утверждается, что в Гагаринский районный суд Москвы поступил административный материал по части 1 статьи 20.3.3 КОАП РФ. По этой статье Смольянинову грозит штраф от 30 до 50 тыс. руб.