Ида Галич рассказала о необычном графике работы

Черно-белое фото в купальнике опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная певица и блогер Ида Галич . Так она проиллюстрировала рассказ о необычном графике своей работы.

«Интересный у меня сейчас график. Работаю 31/5. Месяц в режиме "Как успеть все?". Потом пять дней в режиме "Как успеть все в отпуске?"», — поделилась Галич.

Блогер уточнила, что впереди у нее месяц беспрерывной работы, но она готова к нему после отличного отдыха в Абу-Даби. Один из юзеров в ответ заявил, что его куда больше устроил бы график с пятью рабочими днями против 31 выходного.