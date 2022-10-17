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33 минуты назад

Ида Галич в купальнике рассказала о необычном графике работы

Мослента

Черно-белое фото в купальнике опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная певица и блогер Ида Галич. Так она проиллюстрировала рассказ о необычном графике своей работы.

Ида Галич рассказала о необычном графике работы
Фото: МослентаМослента

«Интересный у меня сейчас график. Работаю 31/5. Месяц в режиме "Как успеть все?". Потом пять дней в режиме "Как успеть все в отпуске?"», — поделилась Галич.

Блогер уточнила, что впереди у нее месяц беспрерывной работы, но она готова к нему после отличного отдыха в Абу-Даби. Один из юзеров в ответ заявил, что его куда больше устроил бы график с пятью рабочими днями против 31 выходного.

Фолловеры восхитились внешним видом Галич. «Шикарная, Ида!», «Красивая безумно!», «Как же вы прекрасны!», «Идочка, ты такая красотка!», «Неимоверная красота», — написали они.

Ранее «честные» фото Галич в бикини восхитили пользователей сети. Блогер продемонстрировала, какое значение при создании снимков играет выбор ракурса.

Шоу-бизнес,Ида Галич,
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