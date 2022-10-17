Собчак дала совет мировым лидерам

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак порекомендовала мировым лидерам прислушаться к магистру Йоде из фильма «Звездные войны». Такой совет она дала политикам на своей странице в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).