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1 час назад

BTS воссоединятся только в 2025 году из-за ухода участников в армию

Popcake.tv

Поклонники надеялись, что этого не произойдет… Сегодня компания BIG HIT MUSIC заявила, что парни из южнокорейской к-поп группы BTS пойдут в армию.

BTS воссоединятся только в 2025 году из-за ухода участников в армию
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Первым на службу отправиться Джин (Jin). Он уже подал заявку на отмену отсрочки от армии. Парень будет, как и другие военнообязанные, зачислен в армию. Отметим, что ранее Министерство культуры разрешило музыканту отложить свое зачисление до 2022 года. Таким образом, он отправится на военную службу, как только получит повестку. Это должно произойди в конце октября, как только он выпустит свой сольный альбом. Стоит отметить, что в армию пойдет не только Джин, но и все другие артисты BTS.

Судя по заявлению, музыканты уйдут в армию на несколько лет. По словам Big Hit, они вновь воссоединяться только в 2025 году.

«После феноменального концерта в Пусане, и сейчас, когда каждый из участников сконцентрирован на сольной деятельности, наступил подходящий момент для участников с гордостью отслужить в армии», — говорится в заявлении.

Поклонники группы грустят. В социальных Сетях они публикуют трогательные сообщения.

«Грустно», «Пусть мальчики отдохнут от сцены, но я плачу», «Удачи им», «Ушла эпоха«, — пишут они.

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