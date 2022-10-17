BTS воссоединятся только в 2025 году из-за ухода участников в армию

Поклонники надеялись, что этого не произойдет… Сегодня компания BIG HIT MUSIC заявила, что парни из южнокорейской к-поп группы BTS пойдут в армию.
Первым на службу отправиться Джин (Jin). Он уже подал заявку на отмену отсрочки от армии. Парень будет, как и другие военнообязанные, зачислен в армию. Отметим, что ранее Министерство культуры разрешило музыканту отложить свое зачисление до 2022 года. Таким образом, он отправится на военную службу, как только получит повестку. Это должно произойди в конце октября, как только он выпустит свой сольный альбом. Стоит отметить, что в армию пойдет не только Джин, но и все другие артисты BTS.
Судя по заявлению, музыканты уйдут в армию на несколько лет. По словам Big Hit, они вновь воссоединяться только в 2025 году.
«После феноменального концерта в Пусане, и сейчас, когда каждый из участников сконцентрирован на сольной деятельности, наступил подходящий момент для участников с гордостью отслужить в армии», — говорится в заявлении.
Поклонники группы грустят. В социальных Сетях они публикуют трогательные сообщения.
«Грустно», «Пусть мальчики отдохнут от сцены, но я плачу», «Удачи им», «Ушла эпоха«, — пишут они.