BTS воссоединятся только в 2025 году из-за ухода участников в армию

Первым на службу отправиться Джин (Jin). Он уже подал заявку на отмену отсрочки от армии. Парень будет, как и другие военнообязанные, зачислен в армию. Отметим, что ранее Министерство культуры разрешило музыканту отложить свое зачисление до 2022 года. Таким образом, он отправится на военную службу, как только получит повестку. Это должно произойди в конце октября, как только он выпустит свой сольный альбом. Стоит отметить, что в армию пойдет не только Джин, но и все другие артисты BTS.