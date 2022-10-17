Меньшова ответила на интервью Смольянинова об отъезде из России

«Люди меня так же узнают, люди мне улыбаются, люди со мной разговаривают, люди меня приглашают в гости. Я не испытываю по отношению к себе никакой русофобии», — сказал он. Смольянинов предположил, что, возможно, те, кто испытал на себе негативное отношение от европейцев, сами в этом виноваты. «Может, они себя просто ведут как-то не по-людски? В этом проблема», — подытожил он.