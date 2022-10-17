Меньшова ответила на интервью Смольянинова об отъезде из России

Актриса Юлия Меньшова ответила на интервью актера Артура Смольянинова об отъезде из России. Ее пост в социальных сетях цитируют «Аргументы и факты».
Меньшова указала на то, что в театральных вузах часто закрывают глаза на успеваемость некоторых студентов при наличии у них таланта.
«Я лично знаю немало артистов, которые не читают иных текстов, кроме диалогов из сцен, которые предстоит сыграть, пишут с чудовищными ошибками и обладают нулевыми способностями к анализу и критическому мышлению», — намекнула она.
Кроме того, поделилась наблюдением Меньшова, актеры — это тщеславные люди с подвижной психикой, которые могут испытывать самую разную гамму чувств «от гигантского сочувствия до праведного гнева».
«Идеальный набор качеств, позволяющий «на серьезных щах» отчаянно смело рассуждать на любую тему. Важно помнить все эти обстоятельства, чтобы не поперхнуться, читая глубокомысленные размышления вчерашнего пацана», — сказала она.
По словам Смольянинова, он принял предложение о работе в Америке на полтора месяца, сейчас артист находится в Европе. После переезда, говорит актер, он не заметил русофобии по отношению к себе.
«Люди меня так же узнают, люди мне улыбаются, люди со мной разговаривают, люди меня приглашают в гости. Я не испытываю по отношению к себе никакой русофобии», — сказал он. Смольянинов предположил, что, возможно, те, кто испытал на себе негативное отношение от европейцев, сами в этом виноваты. «Может, они себя просто ведут как-то не по-людски? В этом проблема», — подытожил он.
Он также посетовал, что перестал получать предложения работы в России.