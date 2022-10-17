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58 минут назад

Резидент Comedy Club рассказал о покупке дома за 14 миллионов

Мария Иванова

Актер, комик Роман Попов рассказал о покупке трехэтажного дома в Подмосковье за 14 миллионов рублей и затянувшемся ремонте. Актер стал гостем программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Резидент Comedy Club рассказал о покупке дома за 14 миллионов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Несколько лет назад Попов купил трехэтажный таунхаус с двумя сотками земли, расположенный в шести с половиной километров от МКАДА. В доме будет жить сам актер с женой, их дети и его теща - всего шестеро человек.

Попов рассказал, что приобрел дом, заплатив 50 процентов от стоимости, еще семь миллионов взял в рассрочку на два года. Актер подчеркнул, что купил «голый бетон», ремонт в доме начали делать в январе 2022 года.

«Прошли экватор, сделали планировку, занимаемся сантехникой, но, откровенно говоря, встали на паузу неделю назад, до весны», - отметил он.

По словам Попова, «даже нет смысла считать», сколько денег потрачено на ремонт.

«Просто черная дыра», - заявил он.

Актер отметил, что иногда стройматериалы дорожают в полтора раза за неделю.

Ранее Попов рассказал о победе над раком: в 2018 году у него выявили астроцитому - опухоль головного мозга. Актера прооперировали в Германии.

Шоу-бизнес,Роман Попов,
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