Певицу Аллу Пугачеву заметили на концерте музыканта Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве. Об этом рассказал Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».
Канал опубликовал видео, на котором зрители концерта Гребенщикова встречают Пугачеву аплодисментами.
Певица уехала в Израиль после признания ее мужа, комика Максима Галкина иностранным агентом в России.
«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на Святой земле», - написала она, опубликовав фото из Израиля.
В СМИ также появилось фото израильского загранпаспорта, якобы полученного Пугачевой. Сообщалось, что певица получила даркон - документ, который репатрианты имеют право оформить через три месяца после получения гражданства.