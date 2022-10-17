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1 час назад

Пугачева пришла на концерт Гребенщикова в Израиле

Ирина Лебедева

Певицу Аллу Пугачеву заметили на концерте музыканта Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве. Об этом рассказал Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».

Канал опубликовал видео, на котором зрители концерта Гребенщикова встречают Пугачеву аплодисментами.

Певица уехала в Израиль после признания ее мужа, комика Максима Галкина иностранным агентом в России.

«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на Святой земле», - написала она, опубликовав фото из Израиля.

В СМИ также появилось фото израильского загранпаспорта, якобы полученного Пугачевой. Сообщалось, что певица получила даркон - документ, который репатрианты имеют право оформить через три месяца после получения гражданства.

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