Дочь Мадонны удивила слишком откровенным образом

Пока мы обсуждали, какие возможные пластические операции сделала Мадонна, ее дочь зря времени не теряла. Лурдес Леон часто выбирает для выхода в свет очень открытые платья и топы, но в этот раз явно превзошла себя (видимо, вдохновившись стилем Эмили Ратаковски).

Фото: Super.ru Super.ru

На новых фото 26-летней дочери Мадонны видно, что она позирует в платье с открытым декольте, разрезами по бокам и практически оголенной спиной. В таком виде Лурдес пришла в ресторан, где хорошо провела вечер в компании друзей. На прошлой неделе девушка отмечала день рождения и, вполне возможно, решила просто продолжить празднование.

Соцсети

Соцсети