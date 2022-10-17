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1 час назад

Дочь Мадонны снова удивляет слишком откровенным образом

Super.ru

Пока мы обсуждали, какие возможные пластические операции сделала Мадонна, ее дочь зря времени не теряла. Лурдес Леон часто выбирает для выхода в свет очень открытые платья и топы, но в этот раз явно превзошла себя (видимо, вдохновившись стилем Эмили Ратаковски).

Дочь Мадонны удивила слишком откровенным образом
Фото: Super.ruSuper.ru

На новых фото 26-летней дочери Мадонны видно, что она позирует в платье с открытым декольте, разрезами по бокам и практически оголенной спиной. В таком виде Лурдес пришла в ресторан, где хорошо провела вечер в компании друзей. На прошлой неделе девушка отмечала день рождения и, вполне возможно, решила просто продолжить празднование.

Соцсети
Соцсети

Мадонна — та еще любительница выйти в свет в открытых нарядах, поэтому предпочтения Лурдес неудивительны. Лишний повод для фолловеров в Сети обсудить звездную наследницу.

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