Скончалась певица Джойс Симс

Скончалась исполнительница хита Come into My Life Джойс Симс. Об этом сообщило издание Deadline в понедельник, 17 октября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Певица умерла в возрасте 63 лет, при этом причина смерти не разглашается. Как отмечается, этим летом Джойс выступала в рамах тура по Великобритании, а в конце года планировала выпустить новый альбом, передает РИА Новости.