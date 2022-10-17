В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
57 минут назад

Певица Джойс Симс скончалась в возрасте 63 лет

Вечерняя Москва

Скончалась исполнительница хита Come into My Life Джойс Симс. Об этом сообщило издание Deadline в понедельник, 17 октября.

Скончалась певица Джойс Симс
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Певица умерла в возрасте 63 лет, при этом причина смерти не разглашается. Как отмечается, этим летом Джойс выступала в рамах тура по Великобритании, а в конце года планировала выпустить новый альбом, передает РИА Новости.

Первым хитом исполнительницы стала баллада All and All, однако знаменитость ей принесла песня Come Into My Life. Затем на счету Джойс появилось еще множество популярных песен, среди которых Lifetime love, Walk away и Looking for a love. Кроме того, фрагменты из ее композиций использовали в своих треках Снуп Догг, Энджи Стоун и Рэнди Кроуфорд.

Шоу-бизнес,Энджи Стоун,Рэнди Кроуфорд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители