Певица Глюкоза раскрыла секрет счастливого брака

«Чем больше следишь, чем больше держишь супруга на коротком

поводке, тем больше ему с него хочется убежать. Мой муж, например, может сказать: "Я сегодня иду с друзьями без тебя". Возвращается домой в 5-6 утра. Но я никогда в жизни не посмотрю его телефон. Если сам захочет — расскажет!» — рассказала певица для prozvezd.info.