Певица Глюкоза раскрыла секрет счастливого брака

Певица Наталья Чистякова-Ионова, также известная какГлюкоза, 16 лет состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым.
Артистка активно демонстрирует на публику романтические отношения, однако, как призналась, их союз не всегда был идеальным.
«У нас бывали сложности, мы многое прожили в нашей семье: и
взлеты, и падения. Я уверена в одном: если брак основан на любви, то у него есть будущее. Если ты начинаешь жить с нелюбимым человеком, то любая мелочь впоследствии может разметать вас по разным углам», — обратила внимание Наталья,
заверив что ее брак основан на любви.
Наталья и Александр не заключали брачного договора. Супругиполностью доверяют друг другу. Артистка никогда не запрещает мужу встречаться с друзьями, даже если он возвращается под утро.
«Чем больше следишь, чем больше держишь супруга на коротком
поводке, тем больше ему с него хочется убежать. Мой муж, например, может сказать: "Я сегодня иду с друзьями без тебя". Возвращается домой в 5-6 утра. Но я никогда в жизни не посмотрю его телефон. Если сам захочет — расскажет!» — рассказала певица для prozvezd.info.
Глюкоза признается, что иногда ее посещают негативные мысли,однако считает, что это просто особенности женской психики.