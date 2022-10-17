Шура пожаловался на тяжелый костюм Попкорна в шоу "Маска. Танцы"

«Мне сразу не повезло, я выбрал не ту маску. Было шестнадцать масок. И надо же, меня угораздило выбрать самую тяжелую», — посетовал Шура.

Он пожаловался, что во время выступления у него «скакало» давление, а голова запрокидывалась назад. Шура напомнил, что один из членов жюри Тимур Родригез не раз пародировал его манеру двигаться в разных телешоу. По словам певца, шоумен хорошо изучил его движения, поэтому ему не составило труда отгадать личность Попкорна.