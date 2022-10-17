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1 час назад

Журналистка Собчак сообщила об очередном отъезде за рубеж

Слово и Дело

Российская журналистка Ксения Собчак предупредила СМИ о своем очередном отъезде за границу.

Собчак сообщила об очередном отъезде за рубеж
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Зная, что журналисты следят за любым ее движением, артистка поспешила саркастично уведомить новостные порталы о том, что уезжает по делам в Объединенные Арабские Эмираты, а потом обязательно вернется в Россию.

«Улетаю в эмиграцию. На три дня, как обычно. На этот раз в Дубай», — сыронизировала Собчак в своем Telegram-канале.

Ранее Генпрокуратура РФ получила заявление от анонима. Он призвал возбудить против Собчак уголовное дело и указал, что журналистка продолжает пользоваться некоторой соцсетью даже после ее запрета на территории России.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Генпрокуратура РФ,
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