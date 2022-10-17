Собчак сообщила об очередном отъезде за рубеж

Российская журналистка Ксения Собчак предупредила СМИ о своем очередном отъезде за границу.
Зная, что журналисты следят за любым ее движением, артистка поспешила саркастично уведомить новостные порталы о том, что уезжает по делам в Объединенные Арабские Эмираты, а потом обязательно вернется в Россию.
«Улетаю в эмиграцию. На три дня, как обычно. На этот раз в Дубай», — сыронизировала Собчак в своем Telegram-канале.
Ранее Генпрокуратура РФ получила заявление от анонима. Он призвал возбудить против Собчак уголовное дело и указал, что журналистка продолжает пользоваться некоторой соцсетью даже после ее запрета на территории России.