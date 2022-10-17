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10 минут назад

Алексей Панин пожаловался на безденежье в Испании

Ирина Лебедева

Актер Алексей Панин пожаловался на жизнь в Испании. Артист лишился заработков и теперь живет довольно скромно, передвигаясь на самокате. Об этом он рассказал в интервью Роману Качанову, пишет «СтарХит».

Алексей Панин пожаловался на безденежье в Испании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Испанию Панин переехал жить два года назад. В городе Торревьеха он купил скромную квартиру. Сейчас он почти не имеет заработков, т.к. в России его перестали приглашать в проекты, поэтому живет очень скромно.

«Я должен жить в хорошем доме, ездить на хорошей машине. Ну хоть иметь мало-мальское сбережение, а я езжу на самокате», — сказал актер.

Однако Панин признается, что проблемы с финансами его не волнуют, он наслаждается атмосферой, за границей ему легко и свободно. Актер ведет размеренный образ жизни, медитирует на берегу моря.

Ранее Панин рассказал, что во время путешествия в Рим он не стал тратить деньги на отель и переночевал прямо на улице, на крыльце исторического особняка. Он признался, что такое случилось в его жизни впервые.

Шоу-бизнес,Роман Качанов,Алексей Панин,
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