Российская модель ушла к наследнику магнатов от Джареда Лето

Российская топ-модель Валерия Кауфман выходит за муж за наследника французских сахарных магнатов Дмитрия Варсано после расставания с голливудским актером Джаредом Лето. Об этом рассказала «Комсомольская правда».

О помолвке Кауфман стало известно после того, как 28-летняя модель опубликовала фото с 27-летним Варсано: на снимке видно обручальное кольцо.

«КП» назвала Варсано наследником состояния в 1,4 миллиарда евро. Его семья владеет сахарной компанией Sucden, имеющий три завода в России - в Краснодарском крае, Липецкой и Пензенской областях. Sucden также крупнейший сахарный трейдер в Бразилии, Мексике, Перу и Чили.

По данным газеты, жена основателя компании Мориса Варсано, бабушка Дмитрия была русской.

По данным СМИ, Лето и Кауфман начали встречаться в 2014 году, в 2022-м появилась информация о расставании модели с 50-летним музыкантом.