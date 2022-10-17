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12 минут назад

«КП»: российская модель ушла к наследнику магнатов от Джареда Лето

Мария Иванова

Российская топ-модель Валерия Кауфман выходит за муж за наследника французских сахарных магнатов Дмитрия Варсано после расставания с голливудским актером Джаредом Лето. Об этом рассказала «Комсомольская правда».

Российская модель ушла к наследнику магнатов от Джареда Лето
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О помолвке Кауфман стало известно после того, как 28-летняя модель опубликовала фото с 27-летним Варсано: на снимке видно обручальное кольцо.

«КП» назвала Варсано наследником состояния в 1,4 миллиарда евро. Его семья владеет сахарной компанией Sucden, имеющий три завода в России - в Краснодарском крае, Липецкой и Пензенской областях. Sucden также крупнейший сахарный трейдер в Бразилии, Мексике, Перу и Чили.

По данным газеты, жена основателя компании Мориса Варсано, бабушка Дмитрия была русской.

По данным СМИ, Лето и Кауфман начали встречаться в 2014 году, в 2022-м появилась информация о расставании модели с 50-летним музыкантом.

«КП» пишет, что Лето познакомил Кауфман со своей мамой, но на свадьбу так и не решился.

Шоу-бизнес,Валерия Кауфман,Джаред Лето,
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