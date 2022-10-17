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1 час назад

Алла Пугачева посетила концерт Бориса Гребенщикова в Израиле

Газета.Ruиещё 2

Певицу Аллу Пугачеву заметили на концерте Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве. Об этом сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».

Алла Пугачева посетила концерт Бориса Гребенщикова в Израиле
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В сети появилось видео с концерта, на котором Примадонна посылает воздушные поцелуи Гребенщикову. Сообщается, что Пугачева посетила мероприятие 16 октября.

Ранее артистка пришла на концерт певицы Земфиры в Тель-Авиве. После выступления она поделилась впечатлениями в социальных сетях. Пугачева назвала Земфиру «талантом» и сравнила с «ранимым ребенком».

В конце сентября артистка вместе с детьми покинула Россию и уехала в Израиль. 5 октября в сети появился якобы израильский паспорт Пугачевой. Концертный директор музыкантки Елена Чупракова отказалась комментировать публикации о якобы получении певицей документа.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Борис Гребенщиков,
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