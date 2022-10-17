Алла Пугачева посетила концерт Бориса Гребенщикова в Израиле

Певицу Аллу Пугачеву заметили на концерте Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве. Об этом сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».
В сети появилось видео с концерта, на котором Примадонна посылает воздушные поцелуи Гребенщикову. Сообщается, что Пугачева посетила мероприятие 16 октября.
Ранее артистка пришла на концерт певицы Земфиры в Тель-Авиве. После выступления она поделилась впечатлениями в социальных сетях. Пугачева назвала Земфиру «талантом» и сравнила с «ранимым ребенком».
В конце сентября артистка вместе с детьми покинула Россию и уехала в Израиль. 5 октября в сети появился якобы израильский паспорт Пугачевой. Концертный директор музыкантки Елена Чупракова отказалась комментировать публикации о якобы получении певицей документа.