Алла Пугачева посетила концерт Бориса Гребенщикова в Израиле

Певицу Аллу Пугачеву заметили на концерте Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве. Об этом сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В сети появилось видео с концерта, на котором Примадонна посылает воздушные поцелуи Гребенщикову. Сообщается, что Пугачева посетила мероприятие 16 октября.

Ранее артистка пришла на концерт певицы Земфиры в Тель-Авиве. После выступления она поделилась впечатлениями в социальных сетях. Пугачева назвала Земфиру «талантом» и сравнила с «ранимым ребенком».