Айза примет участие в реалити-шоу

Блогерша Айза-Лилуна Ай станет участницей реалити-шоу «Наследники и самозванцы» на ТВ-3. Об этом сообщает «СтарХит».

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В проекте примут участие 18 участников, однако на данный момент раскрыты только 3 героя. Среди них бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, Айза-Лилуна Ай и блогер Серафим Сашлеев.