Айза примет участие в реалити-шоу

Блогерша Айза-Лилуна Ай станет участницей реалити-шоу «Наследники и самозванцы» на ТВ-3. Об этом сообщает «СтарХит».
В проекте примут участие 18 участников, однако на данный момент раскрыты только 3 героя. Среди них бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, Айза-Лилуна Ай и блогер Серафим Сашлеев.
Сообщается, что программа создана по мотивам популярной игры «Мафия». Участники вступят в борьбу за «наследство таинственного миллионера» — 5 млн рублей. Съемки проходят в замке в Подмосковье. Ведущая шоу — бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева.