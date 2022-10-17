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51 минуту назад

Айза примет участие в реалити-шоу "Наследники и самозванцы"

Газета.Ru

Блогерша Айза-Лилуна Ай станет участницей реалити-шоу «Наследники и самозванцы» на ТВ-3. Об этом сообщает «СтарХит».

Айза примет участие в реалити-шоу
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

В проекте примут участие 18 участников, однако на данный момент раскрыты только 3 героя. Среди них бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, Айза-Лилуна Ай и блогер Серафим Сашлеев.

Сообщается, что программа создана по мотивам популярной игры «Мафия». Участники вступят в борьбу за «наследство таинственного миллионера» — 5 млн рублей. Съемки проходят в замке в Подмосковье. Ведущая шоу — бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева.

Шоу-бизнес,Давид Манукян,Ляйсан Утяшева,
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