Алла Пугачева может стать матерью в третий раз

Всем известно, что двойняшки Лиза и Гарри появились на свет благодаря суррогатной матери. Оказывается, Алла Пугачева предусмотрительно заморозила свои яйцеклетки, пока была в репродуктивном возрасте.

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«Поэтому, когда Пугачева с мужем решились на детей, то это стало возможным», – пишет «Комсомольская правда».

Когда Пугачева и Максим Галкин* захотели обзавестись потомством, ее яйцеклетки разморозили, оплодотворили и получили эмбрионы. Затем их подсадили суррогатной матери, которая благополучно выносила Примадонне двойню.

Ходят слухи, что у Пугачевой и Галкина* еще остались неиспользованные эмбрионы. Криоконсервация может сохранять их неограниченное количество лет, поэтому если супруги захотят завести еще одного ребенка, для них ничего не составит труда.

Ранее «ФедералПресс» писал, с кем Алла Пугачева ссорилась за всю свою карьеру.