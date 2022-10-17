Ramil’ отдаст всю прибыль от концерта в Красноярске семье умершей девушки

Певец Ramil’ (настоящее имя — Рамиль Алимов) решил перечислить прибыль от концерта семье девушки Полины, которая умерла на его выступлении. Как сообщает Teleprogramma.pro, исполнитель хита «Сияй» назвал произошедшее большой трагедией для семьи умершей и для себя лично.

Фото: vk.com/roma52rus vk.com/roma52rus

Напомним, что вечером 13 октября во время концерта Ramil’ в баре MODS в Красноярске 18-летняя Полина потеряла сознание. Друзья вынесли ее на улицу и передали врачам скорой, но по дороге в больницу девушка скончалась.

«К сожалению, несмотря на то, что все оперативно предприняли усилия для оказания помощи, девушку не удалось спасти. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Всю прибыль от концерта мы передаем семье Полины», — заявил Алимов.