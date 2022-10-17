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1 час назад

Ramil’ отдаст всю прибыль от концерта в Красноярске семье умершей девушки

Никита Бородкин

Певец Ramil’ (настоящее имя — Рамиль Алимов) решил перечислить прибыль от концерта семье девушки Полины, которая умерла на его выступлении. Как сообщает Teleprogramma.pro, исполнитель хита «Сияй» назвал произошедшее большой трагедией для семьи умершей и для себя лично.

Ramil’ отдаст всю прибыль от концерта в Красноярске семье умершей девушки
Фото: vk.com/roma52rusvk.com/roma52rus

Напомним, что вечером 13 октября во время концерта Ramil’ в баре MODS в Красноярске 18-летняя Полина потеряла сознание. Друзья вынесли ее на улицу и передали врачам скорой, но по дороге в больницу девушка скончалась.

«К сожалению, несмотря на то, что все оперативно предприняли усилия для оказания помощи, девушку не удалось спасти. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Всю прибыль от концерта мы передаем семье Полины», — заявил Алимов.

Музыкант также заявил, что в память о фанатке написал новую песню под названием «Ангел». Он связался с матерью Полины и заявил, что хочет таким образом помочь ее дочери оставить след после себя.

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