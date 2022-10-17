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4 минуты назад

Элджей раскритиковал перемены во внешности Насти Ивлеевой

Super.ru

Пока подписчики восторгаются новым образом блогерши Насти Ивлеевой и щедро одаривают ее комплиментами — похорошела и помолодела, кто-то придерживается противоположной точки зрения. Бывший супруг Ивлеевой рэпер Элджей дал понять, что между «было» и «стало» выбирает первое. Конечно, он, как джентльмен, выразил свое мнение не во всеуслышание. Лаконично написал бывшей (или настоящей?) возлюбленной в директ в Инстаграме (запрещен в РФ): «Верните брови». Имея в виду их густоту и былую форму, потому как Настя, поддавшись тренду, сделала тонкие брови.

Элджей раскритиковал перемены во внешности Насти Ивлеевой
Фото: Super.ruSuper.ru
Соцсети

В общем, кто бы мог подумать, что Элджей вообще обращает внимание на такие бьюти-детали на лице девушек и даже имеет свое мнение на этот счет? Очевидно, критика экс-бойфренда Настю совсем не расстроила, раз она решила предать ее огласке на своей странице в Инстаграме (запрещен в РФ). Интересно, прислушается ли она к совету Элджея и вернется ли к прежней форме бровей?

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