Жена Евгения Петросяна рассказала о его общении со старшей дочерью

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об отношениях мужа с дочерью от первого брака. Этим она поделилась в социальных сетях.

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Поклонники поинтересовались, удалось ли Петросяну помириться с дочерью Викториной. Брухунова ответила, что, к ее сожалению, нет. Более того, женщина прервала все контакты с отцом.

«Это два взрослых человека, их право выбора: общаться или нет», — заключила жена Петросяна.

Викторина Петросян родилась 11 ноября 1968 года. На данный момент она проживает в США с мужем.

Брухунова и Петросян поженились в декабре 2019 года. В марте 2020-го у пары появился на свет сын. Мальчика назвали Ваганом.