Какие дома и квартиры покупают и продают сейчас российские знаменитости

Известные и хорошо зарабатывающие люди знают, что вложения средств в недвижимость — одни из самых надежных. По этой причине звезды даже в нестабильное время продолжают приобретать дома и квартиры, в том числе и в кредит. Как сообщает Teleprogramma.pro, в последние месяцы ряд звезд сделали солидные покупки, а кто-то решил, наоборот, избавиться от своего особняка.

Квартира в Москве за 35 млн рублей

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Недавно певец Сергей Лазарев купил квартиру в родном районе Москвы — Кунцево. Это объект площадью 110 квадратных метров в жилищном комплексе бизнес-класса, который был построен в 2008 году. По оценкам риелторов, музыкант потратил на нее 35 млн рублей, причем апартаменты были куплены в ипотеку. По слухам, Лазарев таким образом вложился в будущее детей — у него подрастают сын и дочь.

Схожую покупку сделала и певица Юлианна Караулова. Она инвестировала средства в квартиру с черновой отделкой, которая в будущем достанется ее годовалому сыну.

Недвижимость в Дубае за 36 млн рублей

Этой осенью рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова побывали в Дубае не только ради отдыха, но и для покупки недвижимости. Семья часто бывает в ОАЭ, из-за чего решила приобрести тут жилье. Такие планы у супругов появились еще в феврале, однако они решили переждать весенний ажиотаж и купить недвижимость, когда ситуация на рынке станет спокойнее.

В сентябре Самойлова купила квартиру в комплексе Dubai Hills. Апартаменты площадью 121 квадратный метр продавались с отличным ремонтом, мебелью и встроенной техникой за 36 млн рублей.

«В люксовом районе со всеми возможными удобствами и благами. Первый платеж 5 млн и остальное по рассрочке беспроцентной. Два раза в год платежи», — заявляла тогда супруга рэпера.

Отметим, что при такой сумме вложений власти ОАЭ выдают статус резидента на три года. Он позволяет беспрепятственно въезжать и выезжать из страны, а также открывать счета в банках. Кроме того, человек может осуществлять трудовую деятельность, получать медицинские услуги, оформлять и получать кредиты.

Схожие покупки в последние месяцы сделали и другие звезды — квартиры в Эмиратах купили Ксения Собчак, Ксения Бородина, Егор Крид и Нюша.

Дом в Красной Поляне за 40 млн рублей

В начале осени телеведущая Ольга Бузова приобрела дом в Монастыре Адлерского района, неподалеку от гор, реки и реликтового леса. Объект площадью в 280 квадратных метров построен из газобетонных блоков, а на восьми сотках земли обустроен небольшой бассейн и зона барбекю. Внутри коттеджа уже выполнена чистовая отделка, а потому Бузовой оставалось лишь докупить мебель.

Знаменитый замок в Подмосковье за 1 млрд рублей

В этом году Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) решили переехать из России в Израиль. Пара планирует продать свой замок в подмосковной деревне Грязь. Оценку объекта Пугачева и Галкин заказали еще весной — эксперты тогда назвали сумму более чем в 1 млрд рублей. Однако, как считают специалисты, сейчас эта оценка уже не актуальна.

«Инвесторы в нестабильное время с большой осторожностью принимают решения о покупке дорогостоящих объектов. Вероятность того, что кто-то сейчас купит этот замок, минимальная. На данный момент этот объект недвижимости можно оценить в сумму не более 600 миллионов рублей», — заявила эксперт по недвижимости Арина Лац.

Сам особняк выполнен в романском стиле с башнями, колоннами, горгульями и кованной мебелью под старину. Внутри и в саду множество скульптур и картин. В шестиэтажном особняке полно комнат — у Пугачевой было собственное крыло, а у Галкина спальня в башне, библиотека и рабочий кабинет. Для персонала построен отдельный хозяйственный блок — на территории постоянно проживают пять работников.