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30 минут назад

Рэпер Гуф сломал ребро и перенес все концерты на 2023 год

Газета.Ruиещё 3

Российский рэпер Алексей «Гуф» Долматов отменил концерт в Челябинске из-за перелома ребра. Об этом сообщает Ura.ru.

Гуф перенес все концерты из-за сломанного ребра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Гуфа, ему пришлось перенести все ближайшие концерты на весну следующего года.

«Немного печальные новости для ближайших городов, где я должен был выступать. Я сломал ребро, и все ближайшие города переносятся на весну», — пояснил рэпер.

Медики обнаружили у Долматова закрытый неосложненный перелом девятого ребра слева без смещения. Артисту, как уточняется, необходим покой на протяжение четырех недель.

Все купленные ранее билеты на его концерты, подчеркнул Гуф, остаются действительными.

Шоу-бизнес,Гуф,
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