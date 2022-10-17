Гуф перенес все концерты из-за сломанного ребра

Российский рэпер Алексей «Гуф» Долматов отменил концерт в Челябинске из-за перелома ребра. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам Гуфа, ему пришлось перенести все ближайшие концерты на весну следующего года.
«Немного печальные новости для ближайших городов, где я должен был выступать. Я сломал ребро, и все ближайшие города переносятся на весну», — пояснил рэпер.
Медики обнаружили у Долматова закрытый неосложненный перелом девятого ребра слева без смещения. Артисту, как уточняется, необходим покой на протяжение четырех недель.
Все купленные ранее билеты на его концерты, подчеркнул Гуф, остаются действительными.