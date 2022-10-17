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27 минут назад

Миро раскритиковала Бузову за фото из сауны

Алиса Селезнёва

Блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» раскритиковала телеведущую Ольгу Бузову за фото из сауны.

Недавно Бузова провела время в спа в горном кластере Сочи. Снимками в купальнике она поделилась с подписчиками. Однако блогер Лена Миро усмотрела в фото попытку составить конкуренцию балерине Анастасии Волочковой.

«На место королевы банного дела, которое много лет подряд занимает Настя Волочкова в шпагате, полезла наша гОленька Бузова. Приехала в Сочи. Нашла сауну. И ка-а-ак давай фотографироваться!» - написала Миро.

По ее мнению, Бузова всегда занимается не своим делом. За что бы она ни бралась – везде оказывается не на своем месте.

Ранее Ольга Бузова сообщила, что играет в спектакле «Мужчина нарасхват», который проходит на круизном лайнере по маршруту Сочи-Турция.

Шоу-бизнес,Видео,Лена Миро,Ольга Бузова,
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