Миро раскритиковала Бузову за фото из сауны

Блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» раскритиковала телеведущую Ольгу Бузову за фото из сауны.

Недавно Бузова провела время в спа в горном кластере Сочи. Снимками в купальнике она поделилась с подписчиками. Однако блогер Лена Миро усмотрела в фото попытку составить конкуренцию балерине Анастасии Волочковой.

«На место королевы банного дела, которое много лет подряд занимает Настя Волочкова в шпагате, полезла наша гОленька Бузова. Приехала в Сочи. Нашла сауну. И ка-а-ак давай фотографироваться!» - написала Миро.

По ее мнению, Бузова всегда занимается не своим делом. За что бы она ни бралась – везде оказывается не на своем месте.