Леру Кудрявцеву довели до слез на конкурсе талантов

Телеведущая Лера Кудрявцева не смогла сдержать слез на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна» в Крыму . Об этом сообщает kp.ru.

Кудрявцева выступила в качестве ведущей конкурса в 2022 году. На одной из репетиций теледива расплакалась. По ее словам, она была настолько тронута выступлением участницы Анны Волковой, что не смогла сдержать слез. Девочка исполнила песню Александры Пахмутовой «Нежность».