Леру Кудрявцеву довели до слез на конкурсе талантов

Телеведущая Лера Кудрявцева не смогла сдержать слез на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна» в Крыму. Об этом сообщает kp.ru.
Кудрявцева выступила в качестве ведущей конкурса в 2022 году. На одной из репетиций теледива расплакалась. По ее словам, она была настолько тронута выступлением участницы Анны Волковой, что не смогла сдержать слез. Девочка исполнила песню Александры Пахмутовой «Нежность».
«Довела меня до слез эта малышка. Я еще на репетиции расплакалась, когда увидела Анюту. Крохотуля и так осознанно поет такую сложную песню, словно прожила большую жизнь», — рассказала Кудрявцева.