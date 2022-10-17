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1 час назад

Леру Кудрявцеву довели до слез на конкурсе талантов в Крыму

Газета.Ru

Телеведущая Лера Кудрявцева не смогла сдержать слез на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна» в Крыму. Об этом сообщает kp.ru.

Леру Кудрявцеву довели до слез на конкурсе талантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кудрявцева выступила в качестве ведущей конкурса в 2022 году. На одной из репетиций теледива расплакалась. По ее словам, она была настолько тронута выступлением участницы Анны Волковой, что не смогла сдержать слез. Девочка исполнила песню Александры Пахмутовой «Нежность».

«Довела меня до слез эта малышка. Я еще на репетиции расплакалась, когда увидела Анюту. Крохотуля и так осознанно поет такую сложную песню, словно прожила большую жизнь», — рассказала Кудрявцева.

Шоу-бизнес,Александра Пахмутова,Анна Волкова,Лера Кудрявцева,
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