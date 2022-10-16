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31 минуту назад

Дакота отправилась выступать после сеанса капельниц

Ирина Лебедева

У Риты Дакоты был намечен концерт в Москве. В свое время певица обратилась к поклонникам с просьбой раскупить все билеты. И это произошло!

Дакота отправилась выступать после сеанса капельниц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако за пару часов до начала выступления Рита на своей страничке в социальной сети продемонстрировала, что лежит с капельницей под присмотром медиков.

«Друзья, я же говорила, что даже мертвая выйду к вам… Ну вот – капельница, доктор, – сказала Рита в Telegram, показывая свою обстановку. – Это новый уровень. Пацаны ржут, что раньше перед концертом мы пили шампанское, а теперь мы перед концертом ставимся капельничками. Вот так вот»», - сообщила исполнительница.

Уточнять, больна ли она или же просто восстанавливает силы, звезда не стала, - отмечает teleprogramma.pro.

Артистка родом из Минска и имеет гражданство Белоруссии, но уже длительное время стремится как можно чаще бывать на Бали, откуда старается оказывать помощь нуждающимся. Но несмотря на то, что у Риты Дакоты не российского паспорта, по ее словам, ее часто жестко критикуют подписчики.

32-летняя певица относится к этому философски. По ее мнению, так люди выплескивают накопившуюся боль. Она уверена, что это пройдет.

Шоу-бизнес,Рита Дакота,
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