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1 час назад

Охрана задержала подозрительного мужчину у особняка Кардашьян

Ирина Лебедева

В дом Ким Кардашьян, который расположен в закрытом районе Хидден-Хилс в Лос-Анджелесе, пытался проникнуть посторонний молодой человек.

Охрана задержала подозрительного мужчину у особняка Кардашьян
Фото: ТелеграмТелеграм

15 октября он пробрался внутрь закрытой территории и направился к особняку Кардашьян. Охрана задержала его за незаконное проникновение на частную территорию. При этом незваный гость вступил в драку с секьюрити. Прибывшая по вызову полиция доставила буяна в участок в наручниках. Теперь ему еще добавят обвинение в нанесении побоев.

Как пишет teleprogramma.pro со ссылкой на издание TMZ, гражданин оказался хорошо известен команде шерифа этого района. Причины, по которым он хотел пробраться в лом Кардашьян, не называются. Но отмечается, что за последнее время это третий подобный случай и хозяевам следует подумать об усилении охраны.

Недавно Ким Кардашьян вынесли приговор по делу о неуплате налогов. Как сообщают американские СМИ, Кардашьян продвигала в своей соцсети рекламу одной из некогда популярных криптобирж, но забыла упомянуть о том, сколько на этом заработала.

Тем не менее, налоговые органы США выяснили, что гонорар Ким за рекламу составил четверть миллиона долларов, с которых она не заплатила ни цента налогов.

В Америке это серьезное преступление, за которое даже можно сесть в тюрьму. В случае с Кардашьян власти обошлись мягче, приговорив ее к штрафу в сумме 1,26 миллиона долларов.

Шоу-бизнес,Ким Кардашьян,
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