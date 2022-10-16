Охрана задержала подозрительного мужчину у особняка Кардашьян

В дом Ким Кардашьян, который расположен в закрытом районе Хидден-Хилс в Лос-Анджелесе, пытался проникнуть посторонний молодой человек.

Фото: Телеграм Телеграм

15 октября он пробрался внутрь закрытой территории и направился к особняку Кардашьян. Охрана задержала его за незаконное проникновение на частную территорию. При этом незваный гость вступил в драку с секьюрити. Прибывшая по вызову полиция доставила буяна в участок в наручниках. Теперь ему еще добавят обвинение в нанесении побоев.

Как пишет teleprogramma.pro со ссылкой на издание TMZ, гражданин оказался хорошо известен команде шерифа этого района. Причины, по которым он хотел пробраться в лом Кардашьян, не называются. Но отмечается, что за последнее время это третий подобный случай и хозяевам следует подумать об усилении охраны.

Недавно Ким Кардашьян вынесли приговор по делу о неуплате налогов. Как сообщают американские СМИ, Кардашьян продвигала в своей соцсети рекламу одной из некогда популярных криптобирж, но забыла упомянуть о том, сколько на этом заработала.

Тем не менее, налоговые органы США выяснили, что гонорар Ким за рекламу составил четверть миллиона долларов, с которых она не заплатила ни цента налогов.