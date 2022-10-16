Садальский назвал ведущих «Ледникового периода» «косноязычными»

На Первом Канале стартовал новый сезон шоу «Ледниковый период». Организаторы немного изменили коллектив ведущих – с Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой теперь работает еще и олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

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Станислав Садальский в Телеграм-канале раскритиковал и передачу, и ведущих. Он отметил, что рейтинг показал бы «ничтожным», Даню Милохина «обломали», а девушки-ведущие – «косноязычные».

«Реанимировали на Первом канале „Ледниковый период“. Был замечательный ведущий Ягудин, с двумя косноязычными девушками. Понравилась в жюри балерина Захарова. Даня Милохин весь в прыщах, какие-то кудри гидропиритные — жалко парня, старые телевизионные жабы обломали его прямо на взлёте! Кстати, рейтинг у передачи был ничтожный — 5.0», — написал артист.

Ранее Стас Садальский резко высказался в адрес Меньшовой. Он заявил, что ее взяли в шоу благодаря именитому отцу Владимиру Меньшову. Садальский подчеркнул, что навредить не хотел, просто ему не нравилось, как она ведет программу.