Актерской карьере Нагиева предсказали неудачу

Продюсер Павел Рудченко считает, что достичь такого успеха, какой был на телевидении, ушедшему с Первого Канала на театральные подмостки Нагиеву не удастся.
Рудченко высказал свое мнение журналистам портала BLITZ+. По словам продюсера, на ТВ Нагиев являлся уже сформировавшимся брендом, что создавалось годами. В иной сфере его опыт будет только мешать.
«В каких бы он проектах и постановках ни участвовал как актер и режиссер — он не будет иметь такой успех, как в своей роли шоумена. Здесь сыграет злую шутку его популярность. Есть такой секс-символ. Его и хотят видеть. В спектаклях его образ будет размыливаться», — уверен Рудченко.
Спектакли с участием Нагиева уже анонсированы на афишах. 23 ноября в Москве и 3 декабря в Санкт-Петербурге состоится постановка "Кыся" с Дмитрием Нагиевым в главной роли.