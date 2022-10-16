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1 час назад

Актерской карьере Нагиева предсказали неудачу

Ирина Лебедева

Продюсер Павел Рудченко считает, что достичь такого успеха, какой был на телевидении, ушедшему с Первого Канала на театральные подмостки Нагиеву не удастся.

Актерской карьере Нагиева предсказали неудачу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рудченко высказал свое мнение журналистам портала BLITZ+. По словам продюсера, на ТВ Нагиев являлся уже сформировавшимся брендом, что создавалось годами. В иной сфере его опыт будет только мешать.

«В каких бы он проектах и постановках ни участвовал как актер и режиссер — он не будет иметь такой успех, как в своей роли шоумена. Здесь сыграет злую шутку его популярность. Есть такой секс-символ. Его и хотят видеть. В спектаклях его образ будет размыливаться», — уверен Рудченко.

Спектакли с участием Нагиева уже анонсированы на афишах. 23 ноября в Москве и 3 декабря в Санкт-Петербурге состоится постановка "Кыся" с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

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