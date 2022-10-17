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1 час назад

Меньшова осадила Смольянинова за слова о россиянах

WomanHit.ruиещё 3

Актер Артур Смольянинов раскритиковал действия российской власти и покинул Россию. Артист рассказал, что ему предложили работу в Америке на полтора месяца.

Меньшова осадила Смольянинова за слова о россиянах
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Тогда Смольянинов заявил, что его соотечественники являются «обманутыми, одурманенными морально и физически» людьми, которых ему жаль. Актрису Юлию Меньшову возмутили эти слова Артура о россиянах.

Артистка отметила, что ее коллега с чувством превосходства говорил о соотечественниках. А также Меньшова подчеркнула, намекая на Смольянинова, что часто в актерской профессии более востребованы талант и «умение влезать в чужую шкуру», чем уровень образованности.

«Важно помнить все эти обстоятельства, чтобы не поперхнуться, читая глубокомысленные размышления вчерашнего пацана из не очень благополучной семьи, а ныне „работника умственно-культурного труда“ Артура Смольянинова о глубинном российском народе» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заключила Юлия в своем блоге в Сети.

Шоу-бизнес,Юлия Меньшова,Артур Смольянинов,
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