Меньшова осадила Смольянинова за слова о россиянах

Актер Артур Смольянинов раскритиковал действия российской власти и покинул Россию . Артист рассказал, что ему предложили работу в Америке на полтора месяца.

Тогда Смольянинов заявил, что его соотечественники являются «обманутыми, одурманенными морально и физически» людьми, которых ему жаль. Актрису Юлию Меньшову возмутили эти слова Артура о россиянах.

Артистка отметила, что ее коллега с чувством превосходства говорил о соотечественниках. А также Меньшова подчеркнула, намекая на Смольянинова, что часто в актерской профессии более востребованы талант и «умение влезать в чужую шкуру», чем уровень образованности.