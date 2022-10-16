Охлобыстин обрушился на раскритиковавшего его Назарова

Недавно во время концерта на Красной площади столицы Охлобыстин призвал называть спецоперацию на Украине «Священной войной». Актер Дмитрий Назаров отреагировал на эмоциональный порыв коллеги по цеху в стихотворной форме, упомянув в своих строках опричников и штрафников, - пишет "Комсомольская Правда".

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Охлобыстин ответил звезде сериала «Кухня», что в штрафных батальонах воевали не только люди, попавшие туда в силу разных обстоятельств, но и предатели Родины.

«От какой части соблаговолите декларировать? Вы вроде сам не особо пострадавший. Если не ошибаюсь, имеете звание народного артиста? Пришлось с бумагами по нужным кабинетам немало побегать, наверно?», - поинтересовался Иван Иванович.

Также Охлобыстин посоветовал своему оппоненту поехать с выступлениями на Донбасс.

«Бросьте истерить и поезжайте с концертами на передовую. Поговорите с теми, о ком у вас душа болит. Если болит, конечно», — сказал актер.