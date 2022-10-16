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54 минуты назад

Охлобыстин обрушился на раскритиковавшего его Назарова

Ирина Лебедева

Недавно во время концерта на Красной площади столицы Охлобыстин призвал называть спецоперацию на Украине «Священной войной». Актер Дмитрий Назаров отреагировал на эмоциональный порыв коллеги по цеху в стихотворной форме, упомянув в своих строках опричников и штрафников, - пишет "Комсомольская Правда".

Охлобыстин обрушился на раскритиковавшего его Назарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Охлобыстин ответил звезде сериала «Кухня», что в штрафных батальонах воевали не только люди, попавшие туда в силу разных обстоятельств, но и предатели Родины.

«От какой части соблаговолите декларировать? Вы вроде сам не особо пострадавший. Если не ошибаюсь, имеете звание народного артиста? Пришлось с бумагами по нужным кабинетам немало побегать, наверно?», - поинтересовался Иван Иванович.

Также Охлобыстин посоветовал своему оппоненту поехать с выступлениями на Донбасс.

«Бросьте истерить и поезжайте с концертами на передовую. Поговорите с теми, о ком у вас душа болит. Если болит, конечно», — сказал актер.

Актер и режиссер Иван Охлобыстин с самого начала поддерживал СВО и уже не раз приезжал с гуманитарной миссией на Донбасс. В недавнюю поездку он взял с собой членов своей семьи. Компанию Охлобыстину составили жена Оксана, дочь и зять.

Шоу-бизнес,Иван Охлобыстин,Дмитрий Назаров,
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